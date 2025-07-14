Близнецы, Дева и Стрелец, черная полоса – это не наказание, а приглашение остановиться, посмотреть вглубь и изменить что-то важное, пишет LifeStyle24.

Важно 3 знака зодиака, которым не стоит бояться делать первый шаг

Близнецы

Близнецам будет казаться, будто мир начал действовать против них: недоверие со стороны близких, напряжение в работе, внутренняя усталость. Это не черная полоса в классическом смысле, а скорее – внутренний кризис, который требует глубокой переоценки. Также стоит обратить внимание на сигналы тела и психики – они просят передышки.

Гороскоп для Близнецов

Дева

Магнитные бури могут вынести наружу старые обиды, страхи, сомнения в себе. Даже мелочи могут восприниматься как предательство или провал. Проблемы в коммуникации с близкими и неуверенность в завтрашнем дне усилят тревожность. Это период, когда надо сбавить темп, больше быть в тишине и избегать токсичных контактов.

Гороскоп для Дев

Стрелец

Стрельцы могут показаться себе слабыми в период магнитной нестабильности. Планы будут срываться, а ощущение контроля будет таять на глазах. Это может вызвать разочарование, усталость и желание "все бросить". Совсем скоро станет легче, ведь все трудности – временные.

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