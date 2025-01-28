Новий Місяць 2025 змінить життя 3 знаків зодіаку – хто це буде

Молодик або ж новий Місяць у січні 2025 припадає на 29 січня. Це означає, що у цей день варто планувати нові справи та ухвалювати важливі рішення.

Близнюки, Терези та Водолій, ви потрапили у список тих, хто у період молодика відчує зміни у житті, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У період нового Місяця Близнюки відчують потяг до нових знань, що допоможе зробити крок назустріч найзаповітнішій цілі. У цей час слід орієнтуватись на удачу, а от страхи треба залишити позаду, адже вони стануть причиною провалу. У представників цього знака зодіаку є всі шанси для того, щоб змінити життя й почати плести проти течії.

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Терези

Молодик допоможе відчути поклики серця, а також вкаже напрямок, куди слід рухатись. Спробуйте обрати для себе найекстравагантніші цілі, які допоможуть не тільки самовиразитись, а й дадуть можливість заявити про себе на весь світ. Крім того, прогноз передбачає хвилі романтики в особистому житті. Якщо хтось із Терезів знаходиться у пошуку кохання, то є всі шанси зустріти людину, яка стане другою половинкою. А якщо вже є кохана людина, то варто спробувати щось таке, що виходить зі звичного кола зацікавлень.

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Водолій

У період нового Місяця Водолії мають насолоджуватись кожною миттю життя. Це ідеальний час для самореалізації та впровадження інноваційних ідей. Дозвольте собі загадувати будь-які бажання, а також не забувайте сяяти. Візьміть від життя все, що принесе фаза молодика.

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