Близнецы, Весы и Водолей, вы попали в список тех, кто в период новолуния почувствует изменения в жизни, пишет LifeStyle24.

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Близнецы

В период новой Луны Близнецы почувствуют тягу к новым знаниям, что поможет сделать шаг навстречу заветной цели. В это время следует ориентироваться на удачу, а вот страхи надо оставить позади, ведь они станут причиной провала. У представителей этого знака зодиака есть все шансы для того, чтобы изменить жизнь и начать плести против течения.

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Весы

Новолуние поможет почувствовать зовы сердца, а также укажет направление, куда следует двигаться. Попробуйте выбрать для себя самые экстравагантные цели, которые помогут не только самовыразиться, но и дадут возможность заявить о себе на весь мир. Кроме того, прогноз предусматривает волны романтики в личной жизни. Если кто-то из Весов находится в поиске любви, то есть все шансы встретить человека, который станет второй половинкой. А если уже есть любимый человек, то стоит попробовать что-то такое, что выходит из привычного круга интересов.

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Водолей

В период новой Луны Водолеи должны наслаждаться каждым мгновением жизни. Это идеальное время для самореализации и внедрения инновационных идей. Позвольте себе загадывать любые желания, а также не забывайте сиять. Возьмите от жизни все, что принесет фаза новолуния.

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