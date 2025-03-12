3 знаки зодіаку, на яких негативно вплине повне місячне затемнення 13-14 березня

Місячне затемнення іншими словами називають "Кривавий Місяць" або "Черв'ячний Місяць". Така назва появилась через те, що Місяць набуває червоного відтінку. Попри те, що у полі зору людей це триватиме приблизно 60 хвилин, однак в астрологічній площині вплив цієї події відчуватиметься набагато довше.

Близнюки, Рак і Леви, щоб зменшити рівень стресу у період повного місячного затемнення, треба займатись медитаціями та уважно ставитись до знаків долі, пише Lifestyle24.

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Уже 13 і 14 березня люди зможуть спостерігати за "Кривавим Місяцем". Наступне таке затемнення прогнозують у ніч проти 8 вересня 2025 року.

Близнюки

Астрологи кажуть, що це затемнення матиме вплив на сферу здоров'я та певні особисті зобов'язання. Ймовірно, виникне потреба переглянути спосіб життя, приділити більше уваги самопочуттю або внести корективи у робочі процеси. Рекомендовано уникати стресових ситуацій та перенапруги.

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Рак

Цьому знаку зодіаку прогнозують зміни у сімейному житті на період місячного затемнення. У списку: переїзд, питання, що будуть пов'язані зі здоров'ям близьких людей, або ж інші обставини, що вимагатимуть додаткової уваги. Такі події можуть стати перешкодами для професійної діяльності.

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Лев

У період повного місячного затемнення Левам треба бути обережними з фінансовими питаннями. Несподівані витрати чи необхідність переглянути розподіл бюджету на найближчий час – це найменші виклики, які може зустріти цей знак зодіаку.

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Уже найближчим часом хтось збиратиме валізи для переїзду: відповідь у гороскопі.