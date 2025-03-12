Близнецы, Рак и Львы, чтобы уменьшить уровень стресса в период полного лунного затмения, надо заниматься медитациями и внимательно относиться к знакам судьбы, пишет Lifestyle24.

Важно Львы будут жалеть об обещании: гороскоп на 12 марта

Уже 13 и 14 марта люди смогут наблюдать за "Кровавой Луной". Следующее такое затмение прогнозируют в ночь на 8 сентября 2025 года.

Близнецы

Астрологи говорят, что это затмение будет иметь влияние на сферу здоровья и определенные личные обязательства. Вероятно, возникнет необходимость пересмотреть образ жизни, уделить больше внимания самочувствию или внести коррективы в рабочие процессы. Рекомендовано избегать стрессовых ситуаций и перенапряжения.

Гороскоп для Близнецов

Рак

Этому знаку зодиака прогнозируют изменения в семейной жизни на период лунного затмения. В списке: переезд, вопросы, что будут связаны со здоровьем близких людей, или другие обстоятельства, что потребуют дополнительного внимания. Такие события могут стать препятствиями для профессиональной деятельности.

Гороскоп для Раков

Лев

В период полного лунного затмения Львам надо быть осторожными с финансовыми вопросами. Неожиданные расходы или необходимость пересмотреть распределение бюджета на ближайшее время – это малейшие вызовы, которые может встретить этот знак зодиака.

Гороскоп для Львов

Уже в ближайшее время кто-то будет собирать чемоданы для переезда: ответ в гороскопе.