Кому зі знаків зодіаку під час ретроградного Меркурія не варто приймати серйозні рішення

Через те, що дехто зі знаків зодіаку почуватиметься розгублено, а емоційний стан буде нестабільним, варто відмовитись від ухвалення певних рішень. Це гарний вихід із ситуації, щоб уникнути непорозумінь.

Овен, Діва та Риби, будьте обережними та дотримуйтесь спокою, щоб адаптуватись до ситуацій, які виникають раптово, пише LifeStyle24.

До теми У кого зі знаків зодіаку під час ретроградного Меркурія почнеться біла смуга в житті

Овен

Професійна сфера або особисте життя стануть тими аспектами, де не варто спішити з висновками та рішеннями. Непередбачувані обставини можуть змінити хід подій, тому цей виклик доведеться прийняти. Головна умова – усі важливі рішення відкладіть на потім.

Гороскоп для Овнів

Діва

В один момент оточення Дів почне вимагати від них рішення, якого вони ухвалювати ще не хочуть. Астрологи кажуть, що це правильний підхід і не варто відступати від своїх принципів.

Гороскоп для Дів

Риби

Через те, що у період ретроградного Меркурія Риби відчуватимуть нестабільність і розгубленість, це точно не найкращий час для ухвалення важливих рішень. Краще зосередитись на старих справах і уникати будь-яких фінансових ризиків.

Гороскоп для Риб

Ретроградний Меркурій обіцяє кардинальні зміни у житті.