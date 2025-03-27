Овен, Діва та Риби, будьте обережними та дотримуйтесь спокою, щоб адаптуватись до ситуацій, які виникають раптово, пише LifeStyle24.

До теми У кого зі знаків зодіаку під час ретроградного Меркурія почнеться біла смуга в житті

Овен

Професійна сфера або особисте життя стануть тими аспектами, де не варто спішити з висновками та рішеннями. Непередбачувані обставини можуть змінити хід подій, тому цей виклик доведеться прийняти. Головна умова – усі важливі рішення відкладіть на потім.

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Діва

В один момент оточення Дів почне вимагати від них рішення, якого вони ухвалювати ще не хочуть. Астрологи кажуть, що це правильний підхід і не варто відступати від своїх принципів.

Гороскоп для Дів

Риби

Через те, що у період ретроградного Меркурія Риби відчуватимуть нестабільність і розгубленість, це точно не найкращий час для ухвалення важливих рішень. Краще зосередитись на старих справах і уникати будь-яких фінансових ризиків.

Гороскоп для Риб

Ретроградний Меркурій обіцяє кардинальні зміни у житті.