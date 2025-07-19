Хто зі знаків зодіаку вже в серпні наважиться змінити своє життя

Саме у серпні деякі знаки відчують енергетичний поштовх. Більше не можна відкладати – час змінити своє життя кардинально, незалежно від сумнівів, страхів чи очікувань інших.

Овен, Лев і Водолій, у кожного з вас – різні мотиви, але спільне одне: прийшов час рости, а не виживати, пише LifeStyle24.

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Овен

Нарешті Овни будуть емоційно готові відпустити те, що тягне вниз. Це може бути пов'язано з родинними рішеннями, переосмисленням теми кохання та нарешті – турботою про себе, а не лише про інших. Варто лиш довіритись внутрішньому голосу, адже він буде найкращим навігатором.

Гороскоп для Овнів

Лев

Уже в перших числах серпня Леви відчують, що настав момент вийти з тіні, змінити стиль життя, місце проживання чи професію. Це не імпульс, а глибоке відчуття, що "я заслуговую на більше". Рухайте вперед із повагою до минулого, але без страху озирнутись назад.

Гороскоп для Левів

Водолій

Водолії часто відкладають радикальні зміни "на потім". Але вже у серпні до них прийде усвідомлення, що жити за старими схемами більше неможливо. Вони можуть наважитись на розрив стосунків, кардинальну зміну світогляду, місця роботи або соціального кола.

Гороскоп для Водоліїв

Хоч період завершення ретроградного Меркурія мав би принести полегшення, але в когось, на жаль, почнеться чорна смуга у житті.