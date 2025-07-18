Овен, Близнюки та Стрілець, те, що зараз болить, згодом може стати фундаментом для нового й кращого етапу, пише LifeStyle24.

До слова Хто зі знаків зодіаку в ретроградний Меркурій отримає доленосний шанс

Овен

Після ретроградності на Овнів можуть "посипатись" рутинні проблеми: робота, документи, здоров'я, побут – усе те, що зазвичай тримається в ідеальному порядку, раптово дасть збій. Цей знак може відчути втрату контролю, тривожність і нав'язливе бажання виправити все негайно, що тільки додасть проблем. Астрологи рекомендують дозволити собі бути трішки недосконалими.

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Близнюки

А от Близнюки відчують повне емоційне вигорання. Те, що накопичувалось упродовж кількох тижнів – недомовленості, зламані плани, неприйняті рішення – вибухне зсередини. Також можливі проблеми у комунікації, сварки з близькими та сильне відчуття внутрішнього хаосу. У такому випадку краще дати собі час на адаптацію та самовідновлення.

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Стрілець

Після ретроградного Меркурія Стрільці можуть втратити орієнтир. Вони часто будують плани на майбутнє, але тепер – відчуття застою, розчарування у вибраному напрямку або крах очікувань. Така ситуація може викликати спалахи гніву або імпульсивні рішення, які матимуть негативні наслідки. Астрологи рекомендують спершу перечекати "шторм", ніж тікати у невідомість.

Гороскоп для Стрільців

Побачення у період ретроградного Меркурія пророкують двом знакам. Ба більше, воно буде спонтанним, але перспективним.