Овен, Близнецы и Стрелец, то, что сейчас болит, впоследствии может стать фундаментом для нового и лучшего этапа, пишет LifeStyle24.

К слову Кто из знаков зодиака в ретроградный Меркурий получит судьбоносный шанс

Овен

После ретроградности на Овнов могут "посыпаться" рутинные проблемы: работа, документы, здоровье, быт – все то, что обычно держится в идеальном порядке, внезапно даст сбой. Этот знак может почувствовать потерю контроля, тревожность и навязчивое желание исправить все немедленно, что только добавит проблем. Астрологи рекомендуют позволить себе быть чуточку несовершенными.

Гороскоп для Овнов

Близнецы

А вот Близнецы почувствуют полное эмоциональное выгорание. То, что накапливалось в течение нескольких недель – недосказанности, сломанные планы, непринятые решения – взорвется изнутри. Также возможны проблемы в коммуникации, ссоры с близкими и сильное ощущение внутреннего хаоса. В таком случае лучше дать себе время на адаптацию и самовосстановление.

Гороскоп для Близнецов

Стрелец

После ретроградного Меркурия Стрельцы могут потерять ориентир. Они часто строят планы, но теперь – ощущение застоя, разочарование в выбранном направлении или крах ожиданий. Такая ситуация может вызвать вспышки гнева или импульсивные решения, которые будут иметь негативные последствия. Астрологи рекомендуют сперва переждать "шторм", чем бежать в неизвестность.

Гороскоп для Стрельцов

Свидание в период ретроградного Меркурия предсказывают двум знакам. Более того, оно будет спонтанным, но перспективным.