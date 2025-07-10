2 знаки зодіаку, для яких серпень стане вирішальним у стосунках

Третій літній місяць принесе емоційне загострення у сфері кохання та партнерства. Для деяких знаків зодіаку це буде час для рішень: залишитись чи піти, будувати далі чи поставити крапку.

Рак і Діва, серпень змусить переосмислити емоційні зв'язки та ухвалити важливі рішення. Головне – слухати себе, не боятись змін і пам'ятати: справжні стосунки витримують чесність, а не замовчування, пише LifeStyle24.

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Рак

Для Раків серпень може стати моментом істини: з'явиться потреба у чесності – перед партнером і перед собою. Якщо довгий час терпіли або мовчали, то у цей місяць прийде момент, коли більше мовчати не можна. Але це буде й місяць великих шансів для тих, хто готовий відкрито говорити про почуття.

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Діва

Діви постійно шукають гармонії, але в серпні доведеться поглянути правді в очі. Якщо стосунки тріщать по швах, уникнути серйозної роботи не вдасться. Можливе або глибоке перезавантаження союзу, або – розрив. Але яким би не був результат, він піде Дівам на користь.

Гороскоп для Дів

Ще один знак зодіаку, якого немає у цьому списку, також переживатиме болісне розставання з коханою людиною.