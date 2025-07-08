Телець і Діва, іноді саме через втрати вдається виростати внутрішньо. Розрив – це не крах, а глибоке очищення перед новим початком, пише LifeStyle24.

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Телець

Літо – це час, коли Тельці хочуть легкості, флірту та руху. Якщо стосунки стали тісними або рутинними – спалахне конфлікт. Можливо, саме цей знак зодіаку ініціює розрив, але це не зробить його менш болючим. Тельці не надто люблять драми, однак саме цього разу емоції будуть надто сильними, щоб їх приховати. Астрологи рекомендують не бігти одразу у нові знайомства, щоб "перекрити" біль. Літо змінить цей знак зодіаку, а з осені почнеться нова глава.

Гороскоп для Тельців

Діва

Дуже часто Діви тримають біль у собі, але цього літа старі образи вибухнуть з новою силою. Напружені стосунки, які давно тримались на "чесному слові", можуть розірватись остаточно. А причин для цього буде достатньо: надмірні ревнощі, недовіра та накопичене мовчання. Астрологи нагадують, що прожити біль – не втекти від нього. Та й у відчай падати не варто, бо восени на Дів чекають по-справжньому щасливі стосунки.

Гороскоп для Дів

Відпустка влітку – обов'язкова для усіх. Однак деякі знаки зодіаку потребують її наче ковтка свіжого повітря.