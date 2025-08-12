Вівторок 12 серпня для більшості знаків зодіаку буде приємним і легким. Цей день сприятливий для покращення стосунків з рідними, а також турботи про своє тіло.

Детальний прогноз астрологів для кожного знаку зодіаку читайте далі в щоденному гороскопі на LifeStyle 24.

Важливо У цих 2 знаків зодіаку в серпні здійсниться мрія: чи є ви у списку

Гороскоп на 12 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 серпня для Овнів

Зірки передбачають, що сьогодні в Овнів сприятливий день для того, щоб покращити стосунки з рідними людьми. Подумайте, що можете зробити, щоб близьким було приємно.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 серпня для Тельців

Тельцям сьогодні не можна сумніватися й варто наважитися на новий проєкт навіть у тому випадку, якщо нема потрібного досвіду. Вже зовсім скоро ваша сміливість позитивно вплине на кар'єру.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 серпня для Близнюків

Близнюкам варто працювати над впевненістю в собі. Подумайте, як краще розуміти інших і бути зрозумілим у розмовах.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 серпня для Раків

Раки сьогодні переосмислять своє ставлення до всього матеріального, що мають. Ви нарешті зрозумієте, що в житті справді має значення для вас.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 серпня для Левів

Якщо ви давно задумувалися над зміною іміджу, то сьогодні дуже сприятливий день для того, щоб зробити це. Ви заслуговуєте виглядати так, як хочете, і байдуже, що скажуть інші.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 12 серпня для Дів

Сьогодні Дівам варто прислухатися до свого тіла. Вам необхідне перезавантаження. Зверніться до медитації чи іншої практики, що допоможе відновити емоційний стан.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 серпня для Терезів

Терезам сьогодні варто приділити увагу стосункам з друзями. Подумайте, як можете якісно провести з ними час. Важливо, щоб ви зрозуміли, що завжди можете покладатися одне на одного.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 серпня для Скорпіонів

У Скорпіонів сьогодні сприятливий день для планування майбутнього. Перегляньте цілі, які маєте зараз, та зрозумійте, чи в правильному напрямку рухаєтесь.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 серпня для Стрільців

У Стрільців цей робочий день буде дуже насиченим. Увечері відпочиньте в хорошій компанії, щоб відволіктися від потоку завдань.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 серпня для Козорогів

Козороги, задумайтеся над тим, чи задовільняє вас зараз ваше фінансове становище. Подякуйте людям, які допомагають вам.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 серпня для Водоліїв

Водолії, придумайте подарунок для коханої людини. Це допоможе вам покращити стосунки, а також подарує партнерові приємні емоції, що запам'ятаються надовго.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 серпня для Риб

Рибам сьогодні варто подбати про свій фізичний і моральний стан. Намагайтеся позбутися шкідливих звичок і додайте у свій режим заняття, які позитивно впливатимуть на вас.