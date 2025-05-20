Кому сьогодні присниться віщий сон – треба бути уважними

Сон – це не лише про відпочинок, а й про певний зв'язок, через який до нас приходять важливі підказки. Сьогодні комусь може наснитись дещо важливе, тому не треба втрачати пильність.

Овен, Лев і Риби, не ігноруйте сьогоднішні сновидіння. Вони можуть стати певним компасом при ухваленні важливих рішень, пише LifeStyle24.

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Овен

Час від часу Овнам сняться темні, містичні або пророчі сни. Уже цієї ночі вони побачать сновидіння, де буде розмова з власним емоційним "Я". Астрологи рекомендують звертати увагу на відчуття після пробудження – саме це стане відповіддю на ваше запитання.

Гороскоп для Овнів

Лев

Буває, що підсвідомість Левів говорить з ними через певні символи у снах. Сьогоднішня ніч принесе образи чи події, які згодом відтворяться у реальному житті. Особливу увагу звертайте на сни, де присутні вода, мости чи згадується дитинство.

Гороскоп для Левів

Риби

Дуже часто Риби проживають уві сні те, що бояться чи мріють пережити наяву. Якщо сьогодні насниться хтось із близьких людей – можливо, це знак. Сни, які будуть пов'язані з домом, старими речами чи родичами, міститимуть глибший сенс, ніж собі уявляли.

Гороскоп для Риб

Романтичне побачення – гарний варіант, щоб провести приємно час. Крім того, для когось це виявиться справжнім коханням.