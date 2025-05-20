Близнюки та Козоріг, відкрийтесь новим емоціям та зробіть перший крок – можливо, саме зараз на вас чекає особлива зустріч, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цей весняний тиждень стане для Близнюків періодом відкриттів. Випадкові знайомства можуть перерости у щось більше, а флірт у кав'ярні чи несподіване повідомлення у соцмережах – у незабутнє побачення. Особливо сприятливими для романтики будуть дні ближче до вихідних. Астрологи наполегливо рекомендують не відмовлятись від несподіваних запрошень.

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Козоріг

Зірки обіцяють Козорогам душевне тепло та можливості для романтичних зустрічей. Можливо, ви зустрінете людину з минулого, або ж нове знайомство принесе відчуття безпеки та глибокої довіри. Останні весняні дні – ідеальний час, щоб відкрити своє серце новим почуттям і не боятись зробити перший крок назустріч коханню.

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Комусь – романтика, а іншим – чорна смуга у житті. Дізнавайтесь, хто опинився у цьому списку.