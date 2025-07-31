Коли ми багато думаємо над якимось питанням, часто його розв'язання приходить до нас у снах. Лиш важливо вміти правильно трактувати сновидіння і не пропустити жодну деталь.

Астрологи прогнозують, що лише одному знаку зодіаку цієї ночі, з 31 липня на 1 серпня, присниться дуже міцний і віщий сон, пише LifeStyle 24.

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Кому сьогодні присниться віщий сон?

Сьогоднішнє сновидіння буде віщим для Тельців. Вам варто постаратися запам'ятати головні деталі, а зранку, щоб правильно протрактувати знаки, зверніться за допомогою до сонника.

Варто зазначити, що вас можуть переслідувати нічні жахіття. Це буде знаком того, що потрібно приготуватися до певних негараздів у різних сферах життя, однак не поспішайте засмучуватися. Після нічних жахіть ви побачите довгоочікувану приємну новину, що стосуватиметься змін в особистому житті. Попереду саме ті події, на які ви вже давно чекаєте.



Гороскоп для Тельців