Астрологи прогнозируют, что только одному знаку зодиака этой ночью, с 31 июля на 1 августа, приснится очень крепкий и вещий сон, пишет LifeStyle 24.

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Кому сегодня приснится вещий сон?

Сегодняшнее сновидение будет вещим для Тельцов. Вам стоит постараться запомнить главные детали, а утром, чтобы правильно протрактовать знаки, обратитесь за помощью к соннику.

Стоит отметить, что вас могут преследовать ночные кошмары. Это будет знаком того, что нужно приготовиться к определенным проблемам в различных сферах жизни, однако не спешите расстраиваться. После ночных кошмаров вы увидите долгожданную приятную новость, что будет касаться изменений в личной жизни. Впереди именно те события, которые вы уже давно ждете.



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