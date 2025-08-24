Сьогодні особливий день – зірка, що падає, відкриє простір для здійснення найпотаємніших бажань. Для когось ця енергія буде дуже сильною, адже мрії матимуть шанс на реалізацію.

Телець, Терези та Козоріг, використайте цей магічний день, щоб загадати головне бажання. Всесвіт точно почує ваше прохання, пише LifeStyle 24.

Зверніть увагу Терезам треба відмовитись від других шансів: гороскоп на 24 серпня

Телець

Бажання, пов'язані з матеріальною стабільністю та сім'єю, сьогодні можуть отримати потужну підтримку від вищих сил. Загадуйте те, що зробить вас спокійнішими та щасливішими. Будьте певні, що точно заслуговуєте на це.

Гороскоп для Тельців

Терези

Цей день для Терезів – шанс "притягнути" гармонію в особисте життя. Якщо давно мріяли про справжнє кохання чи зміцнення союзу, що вже має певний термін, то сьогодні варто над цим замислитись. Не потрібно скептично ставитись до цього, адже зорі не прихильники такого.

Гороскоп для Терезів

Козоріг

Козороги дуже часто мріють, але рідко кому про це розповідають. Однак астрологи кажуть, що сьогодні саме той день, коли мрії можуть набути конкретних обрисів. Загадуйте те, що найближче лежить вам до душі – саме це має велику силу.

Гороскоп для Козорогів

А чи знали ви, що сьогодні у когось є шанс налагодити особисте життя, зустрівши справжнє кохання.