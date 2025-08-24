Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку на LifeStyle 24.

Гороскоп на 24 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 24 серпня для Овнів

У вихідний день до Овнів може зателефонувати керівник, адже він захоче терміново розв'язати деякі робочі проблеми. Якщо проявите себе, то зможете розраховувати на підвищення.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 24 серпня для Тельців

Тельці отримають заслужену винагороду за свої старання. Але чи станеться це сьогодні – загадка.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 24 серпня для Близнюків

У Близнюків день прогнозує бути щасливим. Усі справи будуть йти добре, однак не забувайте, що перевтоми краще уникати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 24 серпня для Раків

Краще відмовляйтесь від пропозицій, які вам сьогодні надходитимуть. Ви не просто даремно витратите час, а й можете втратити деякі свої ресурси.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 24 серпня для Левів

Ймовірно, найближчі друзі дадуть цінну пораду, як вчинити у ситуації, яка тривалий час не дає Левам спокійно спати. Спробуйте дослухатись до цих слів.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 24 серпня для Дів

Дівам рекомендовано сісти за підбиття підсумків літнього сезону. Подумайте, чого вже вдалось досягти, а що потребує більше часу та ресурсів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 24 серпня для Терезів

Варто зупинитись і більше не давати других шансів людям. Краще позбавтесь від того, що вас не влаштовує, ніж будете жити у стражданнях.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 24 серпня для Скорпіонів

На жаль, сьогодні зірки не обіцяють Скорпіонам надто вдалий день. Хтось із друзів може відмовити у підтримці, через що виникне емоційне напруження.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 24 серпня для Стрільців

Стрільцям рекомендовано налаштуватись на позитив. Такий тон обіцяє хороші події та гарний настрій.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 24 серпня для Козорогів

Вихідний день проведіть у колі близьких та рідних. Ваша душа потребує гармонії та відпочинку.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 24 серпня для Водоліїв

Ймовірно, неділя не стане надто простим днем. Астрологи прогнозують низку конфліктів, тому приготуйтесь відстоювати свою думку в дуже непростому оточенні.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 24 серпня для Риб

Сьогодні Риби можуть взятись за самоосвіту. Спробуйте вибрати якісь курси, що відкриють певну сферу для вас з нової сторони.

Крім того, найближчим часом комусь може загрожувати небезпека – до цього треба поставитись серйозно.