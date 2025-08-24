Читайте гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на LifeStyle 24.

Гороскоп на 24 августа для всех знаков зодиака

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на 24 августа для Овнов

В выходной день к Овнам может позвонить руководитель, ведь он захочет срочно решить некоторые рабочие проблемы. Если проявите себя, то сможете рассчитывать на повышение.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Гороскоп на 24 августа для Тельцов

Тельцы получат заслуженное вознаграждение за свои старания. Но произойдет ли это сегодня – загадка.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Гороскоп на 24 августа для Близнецов

У Близнецов день прогнозирует быть счастливым. Все дела будут идти хорошо, однако не забывайте, что переутомления лучше избегать.

Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на 24 августа для Раков

Лучше отказывайтесь от предложений, которые вам сегодня будут поступать. Вы не просто зря потратите время, но и можете потерять некоторые свои ресурсы.

Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на 24 августа для Львов

Вероятно, ближайшие друзья дадут ценный совет, как поступить в ситуации, которая длительное время не дает Львам спокойно спать. Попробуйте прислушаться к этим словам.

Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на 24 августа для Дев

Девам рекомендовано сесть за подведение итогов летнего сезона. Подумайте, чего уже удалось достичь, а что требует больше времени и ресурсов.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на 24 августа для Весов

Стоит остановиться и больше не давать вторых шансов людям. Лучше избавьтесь от того, что вас не устраивает, чем будете жить в страданиях.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на 24 августа для Скорпионов

К сожалению, сегодня звезды не обещают Скорпионам слишком удачный день. Кто-то из друзей может отказать в поддержке, из-за чего возникнет эмоциональное напряжение.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на 24 августа для Стрельцов

Стрельцам рекомендуется настроиться на позитив. Такой тон обещает хорошие события и хорошее настроение.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на 24 августа для Козерогов

Выходной день проведите в кругу близких и родных. Ваша душа нуждается в гармонии и отдыхе.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Гороскоп на 24 августа для Водолеев

Вероятно, воскресенье не станет слишком простым днем. Астрологи прогнозируют ряд конфликтов, поэтому приготовьтесь отстаивать свое мнение в очень непростом окружении.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Гороскоп на 24 августа для Рыб

Сегодня Рыбы могут взяться за самообразование. Попробуйте выбрать какие-то курсы, что откроют определенную сферу для вас с новой стороны.

Кроме того, в ближайшее время кому-то может угрожать опасность – к этому надо отнестись серьезно.