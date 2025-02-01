Терези отримають відповіді на всі запитання: гороскоп на 1 лютого
Настав час обмежити вплив інших людей. Останнім часом оточення забагато пхає ніс у чужі справи.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Будьте першими, хто дізнається, що підготувала доля на перший день останнього зимового місяця, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 1 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 лютого для Овнів
Овни захочуть присвятити вихідний день роботі, однак цього так і не вдасться зробити. Усе через те, що ваші близькі просто не дозволять цього зробити.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 лютого для Тельців
У перший день лютого на Тельців чекає гарна новина. Вечір присвятіть якісному відпочинку.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 лютого для Близнюків
Близнюки виявлять бажання провести вихідний день у родинному колі. Про інші турботи забувайте й займайтесь тим, від чого отримуєте задоволення.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 лютого для Раків
Знайдіть час навести лад дома. Поскладайте все на свої місця, що вважаєте зайвим – викиньте. Можливо, на найближчий час навіть заплануєте зробити косметичний ремонт.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 лютого для Левів
Щоб знайти вихід із заплутаної ситуації, треба проявити гнучкість мислення та можливості фантазії. Будьте мобільними та не пасіть задніх.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 лютого для Дів
Особисті питання мають стати головними для розв'язання на сьогодні. Розпочніть новий місяць зі зменшеної кількості проблем.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 лютого для Терезів
У Терезів є одне питання, яке тривалий час не знаходить відповіді. Однак сьогодні все зміниться. Довгоочікувана відповідь нарешті проявить себе.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 лютого для Скорпіонів
Скорпіони мають всі шанси на те, щоб знайти пригоди на свою голову, з яких потім буде дуже важко вибратись. Астрологи рекомендують проявити більше стриманості та раціональності.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 лютого для Стрільців
Тримайте себе в руках і не зривайте злість на близьких людях. Вони не заслужили на таке ставлення.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 лютого для Козорогів
Якщо вас щось турбує, то проговоріть ці теми з тими людьми, яким довіряєте найбільше. У такий спосіб зможете знайти полегшення та цінну пораду.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 лютого для Водоліїв
Попіклуйтесь сьогодні про інших. Повірте, цей вчинок позитивно вплине на майбутні події.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 лютого для Риб
Сьогодні ваші справи підуть вгору. Якщо триматиме на пульсі заряд оптимізму, то удача не покидатиме вас ні на мить.