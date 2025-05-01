Ракам варто очікувати на звістку з-за кордону: гороскоп на 1 травня
Зустрічайте перший день останнього весняного місяця з морем позитиву та щастя. Який тон задасте на цей період, таким і буде життя.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Яскравий день буде у тих, хто прагне реалізувати свій прихований потенціал, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 1 травня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 1 травня для Овнів
У Овнів буде непростий день. Астрологи прогнозують високий рівень ймовірності сварок і конфліктів. Щоб трохи покращити собі настрій, займіться справами, які приносять задоволення.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 1 травня для Тельців
Складіть план на вихідні дні. Розставте пріоритети й спершу беріться за важливі справи.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 1 травня для Близнюків
Сьогодні доведеться чужі інтереси поставити вище за свої. Але перейматись не варто, адже зовсім скоро все стане на свої місця.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 1 травня для Раків
Астрологи кажуть, що до кінця дня варто очікувати на вістку з іншої країни. Крім того, випаде можливість примиритись з об'єктом нової симпатії.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 1 травня для Левів
Леви будуть втомлені. На них впливатиме погода. Астрологи попереджують, що не варто прислухатись до думки людей, яких бачите перший раз у своєму житті.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 1 травня для Дів
Якщо хочете серйозно поговорити з коханою людиною, то сьогодні точно не вдалий день для таких розмов. Краще приділіть більше уваги пунктуальності.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 1 травня для Терезів
Терези постануть перед змінами. Спонтанні рішення точно не покращать ваше життя.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 1 травня для Скорпіонів
Скорпіони будуть не в силі об'єктивно оцінити ситуацію, тому з ухваленням доленосного рішення доведеться зачекати. До всього, що сьогодні почуєте, ставтесь з недовірою.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 1 травня для Стрільців
Зосередьтесь на проблемах, які заважають жити. Якщо деякі люди вам неприємні, то не варто починати з ними спільних справ.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 1 травня для Козорогів
Зберігайте холодний розум і не дозволяйте емоціям брати гору. В іншому випадку – ризикуєте образити тих, хто поруч.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 1 травня для Водоліїв
Проявіть стриманість у покупках. Зважте всі свої витрати та подумайте, чи все це точно потрібно.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 1 травня для Риб
Те, що не встигли зробити упродовж останніх днів, заплануйте на сьогодні. Вечір було б добре провести поруч з рідними.
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