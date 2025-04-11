Терезам треба віддати перевагу самотності: гороскоп на 11 квітня

Сьогодні п'ятниця, а це означає, що настав час зробити ривок. Щоб усе пройшло гладко, варто дослухатись до порад астрологів.

День буде спокійним і принесе гарні новини, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 квітня для Овнів

Овнам вдасться зміцнити родинні стосунки. Будь-яка неприємність сприйматиметься спокійно, адже рідні завжди підтримають.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 квітня для Тельців

Тельцям треба впоратись з емоціями та все переосмислити. Любовні розчарування даватимуться важко.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 квітня для Близнюків

Сьогодні найважливішими справами будуть ті, які пов'язані з домом і родиною. Їм віддайте перевагу у першій половині дня.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 квітня для Раків

Якщо на роботі виникатимуть неприємні ситуації, спробуйте проявити стриманість і віддалитись від небажаних думок. Не переймайте негатив на себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 квітня для Левів

Левам прогнозують успіх. Однак до усіх завдань підходьте з розумом, якими б легкими вони не здавались, на перший погляд.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 квітня для Дів

Присвятіть час навчанню. Нові знання точно не будуть зайвими, а рівень самоосвіти стане вищим.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 11 квітня для Терезів

Проведіть цей день на самоті. Займіться тим, до чого лежить душа, та не зважайте на те, що говорять інші.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 квітня для Скорпіонів

Сміливість і впевненість – супутники на цей день. Доводьте усі початі справи до кінця.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 квітня для Стрільців

Не намагайтесь утримати все під своїм контролем. Відпустіть ситуацію і дайте їй розвинутись природним чином.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 квітня для Козорогів

Усе, що сьогодні відбуватиметься, залежить тільки від вас. Не забувайте ловити момент і насолоджуватись життям.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 квітня для Водоліїв

Водоліям треба розібратись з зовнішніми та внутрішніми суперечностями. Спробуйте віднайти в тому всьому золоту середину.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 квітня для Риб

У Риб є усі підстави, щоб радіти життю. Хороша новина або прогрес певних проєктів підіймуть сьогодні настрій.

На жаль, для когось робочі справи йтимуть не так добре. Через це сльози литимуться рікою.