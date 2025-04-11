Терезам треба віддати перевагу самотності: гороскоп на 11 квітня
Сьогодні п'ятниця, а це означає, що настав час зробити ривок. Щоб усе пройшло гладко, варто дослухатись до порад астрологів.
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 22 серпня)
- 6Діва (23 серпня – 22 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
- 9Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
- 10Козоріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
День буде спокійним і принесе гарні новини, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 11 квітня для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 квітня для Овнів
Овнам вдасться зміцнити родинні стосунки. Будь-яка неприємність сприйматиметься спокійно, адже рідні завжди підтримають.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 квітня для Тельців
Тельцям треба впоратись з емоціями та все переосмислити. Любовні розчарування даватимуться важко.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 квітня для Близнюків
Сьогодні найважливішими справами будуть ті, які пов'язані з домом і родиною. Їм віддайте перевагу у першій половині дня.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 квітня для Раків
Якщо на роботі виникатимуть неприємні ситуації, спробуйте проявити стриманість і віддалитись від небажаних думок. Не переймайте негатив на себе.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 11 квітня для Левів
Левам прогнозують успіх. Однак до усіх завдань підходьте з розумом, якими б легкими вони не здавались, на перший погляд.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 11 квітня для Дів
Присвятіть час навчанню. Нові знання точно не будуть зайвими, а рівень самоосвіти стане вищим.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 11 квітня для Терезів
Проведіть цей день на самоті. Займіться тим, до чого лежить душа, та не зважайте на те, що говорять інші.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 квітня для Скорпіонів
Сміливість і впевненість – супутники на цей день. Доводьте усі початі справи до кінця.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 квітня для Стрільців
Не намагайтесь утримати все під своїм контролем. Відпустіть ситуацію і дайте їй розвинутись природним чином.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 квітня для Козорогів
Усе, що сьогодні відбуватиметься, залежить тільки від вас. Не забувайте ловити момент і насолоджуватись життям.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 квітня для Водоліїв
Водоліям треба розібратись з зовнішніми та внутрішніми суперечностями. Спробуйте віднайти в тому всьому золоту середину.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 квітня для Риб
У Риб є усі підстави, щоб радіти життю. Хороша новина або прогрес певних проєктів підіймуть сьогодні настрій.
На жаль, для когось робочі справи йтимуть не так добре. Через це сльози литимуться рікою.