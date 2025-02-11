Стрільцям варто ризикнути: гороскоп на 11 лютого
Сьогодні слід присвятити час собі й налагодити робочі зв'язки. Цей день принесе для когось приємні знайомства та нові враження.
Однак не варто забувати про власне здоров'я, пише LifeStyle24.
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Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 11 лютого для Овнів
Наступний тиждень обіцяє вам нові можливості у роботі та фінансові успіхи. Однак будьте обережні з прийняттям рішень. Добре подумайте про всі "за" й "проти".
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 11 лютого для Тельців
В особистому житті на вас чекає приємна несподіванка. Проведіть цей день за відпочинком разом з коханою людиною та відновіть свою енергію.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 11 лютого для Близнюків
Сьогодні ви будете в центрі подій, тому скористуйтеся цим часом раціонально. Вірте в себе і не бійтеся ризикувати.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 11 лютого для Раків
Будьте особливо уважні до свого здоров'я та не ігноруйте потреби у відпочинку. Не перевантажуйте себе роботою, щоб не здобути емоційне вигорання.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 11 лютого для Левів
Вівторок – ідеальний день, щоб реалізувати заплановане. Дійте рішуче, але не забувайте про власні потреби.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 11 лютого для Дів
Не бійтеся просити про допомогу в рідних і близьких. Вони точно допоможуть знайти правильне рішення, яке принесе свої плоди в майбутньому.
Терези (24 вересня – 22 жовтня)
Гороскоп на 11 лютого для Терезів
Спробуйте відновити баланс у робочих справах і розв'язати всі конфлікти. Вже зовсім скоро ви побачите як зміняться стосунки з колегами.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 11 лютого для Скорпіонів
На вас чекає випробування, яке допоможе стати сильнішими. Довіряйте тільки перевіреним людям та будьте обережними з фінансовими питаннями.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 11 лютого для Стрільців
Ризикніть і поставте перед собою сміливі цілі. Подібні мрії не нашкодять, а лише наблизять вас до успіху.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 11 лютого для Козорогів
Зосередьтеся на фінансах і плануванні майбутнього. Це гарний день для прийняття довгострокових рішень.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 11 лютого для Водоліїв
Це чудовий час для реалізації ідей і творчих проєктів. Не бійтеся почати те, що так довго відкладали.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 11 лютого для Риб
Сьогодні ви можете знайти відповіді на важливі питання. Довіряйте знакам долі й прислухайтеся до своєї інтуїції – вона не підведе.