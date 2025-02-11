Однак не варто забувати про власне здоров'я, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Віддають перевагу стресу – про які знаки зодіаку йдеться

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 11 лютого для Овнів

Наступний тиждень обіцяє вам нові можливості у роботі та фінансові успіхи. Однак будьте обережні з прийняттям рішень. Добре подумайте про всі "за" й "проти".

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 11 лютого для Тельців

В особистому житті на вас чекає приємна несподіванка. Проведіть цей день за відпочинком разом з коханою людиною та відновіть свою енергію.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 11 лютого для Близнюків

Сьогодні ви будете в центрі подій, тому скористуйтеся цим часом раціонально. Вірте в себе і не бійтеся ризикувати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 11 лютого для Раків

Будьте особливо уважні до свого здоров'я та не ігноруйте потреби у відпочинку. Не перевантажуйте себе роботою, щоб не здобути емоційне вигорання.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 11 лютого для Левів

Вівторок – ідеальний день, щоб реалізувати заплановане. Дійте рішуче, але не забувайте про власні потреби.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 11 лютого для Дів

Не бійтеся просити про допомогу в рідних і близьких. Вони точно допоможуть знайти правильне рішення, яке принесе свої плоди в майбутньому.

Терези (24 вересня – 22 жовтня)

Гороскоп на 11 лютого для Терезів

Спробуйте відновити баланс у робочих справах і розв'язати всі конфлікти. Вже зовсім скоро ви побачите як зміняться стосунки з колегами.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 11 лютого для Скорпіонів

На вас чекає випробування, яке допоможе стати сильнішими. Довіряйте тільки перевіреним людям та будьте обережними з фінансовими питаннями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 11 лютого для Стрільців

Ризикніть і поставте перед собою сміливі цілі. Подібні мрії не нашкодять, а лише наблизять вас до успіху.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 11 лютого для Козорогів

Зосередьтеся на фінансах і плануванні майбутнього. Це гарний день для прийняття довгострокових рішень.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 11 лютого для Водоліїв

Це чудовий час для реалізації ідей і творчих проєктів. Не бійтеся почати те, що так довго відкладали.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 11 лютого для Риб

Сьогодні ви можете знайти відповіді на важливі питання. Довіряйте знакам долі й прислухайтеся до своєї інтуїції – вона не підведе.