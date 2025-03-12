Леви шкодуватимуть про обіцянку: гороскоп на 12 березня

До декого прийде усвідомлення, що у будь-якій ситуації, навіть найпростішій, треба покладатись тільки на себе. Якими б надійними не здавались люди довкола, варто завжди мати запасний варіант.

Якщо давно не бачили своїх рідних, то проведіть сьогоднішній вечір за смачною вечерею у сімейному колі, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 12 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 12 березня для Овнів

Овнам треба віднайти у собі терпіння, щоб не сваритись з іншими людьми через дрібниці. Якщо щось не влаштовує, то обговоріть це спокійно і без звинувачень.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 12 березня для Тельців

Забудьте про продумування хитрощів і певних стратегій. Будьте щирими з людьми й тоді життя відповість такою ж добротою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 12 березня для Близнюків

Близнюки отримають цікаву пропозицію, яка допоможе розкрити прихований потенціал. День буде вдалим на нові та цікаві знайомства.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 12 березня для Раків

Ракам прогнозують напружений день. Не будуйте важливих планів, а краще дозвольте собі розслабитись у вільний від роботи час.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 12 березня для Левів

Леви, які нещодавно дали собі певну обіцянку, уже сьогодні пошкодують про неї. На жаль, з цим зробити вже нічого не можна, однак то буде урок на майбутнє.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 12 березня для Дів

Сьогодні не варто братись за нові завдання. Зізнайтесь, що вам бракує певного ресурсу для повноцінного виконання справ.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 12 березня для Терезів

Якщо маєте заплановану на сьогодні поїздку, то можете сміливо вирушати в дорогу. Непередбачуваних пригод не прогнозується, тому хвилюватись не варто.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 12 березня для Скорпіонів

Зосередьте свою увагу на професійних справах. Азартний настрій зробить свою справу.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 12 березня для Стрільців

Не бійтесь сказати колезі чи другу, що не можете робити все те, що він чи вона хоче. Відстоюйте особисті кордони та не відмовляйтесь від власних задумів.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 12 березня для Козорогів

Козорогам треба попрацювати над собою. Не треба чекати на якийсь конкретний період, а краще починати діяти відтепер. Чим довше очікуватимете, тим менше шансу на успіх.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 12 березня для Водоліїв

Якщо опинитесь у словесній перепалці, то точно не варто підливати масла у вогонь. Ваше втручання стане причиною загострення конфлікту.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 12 березня для Риб

Сьогодні Рибам доведеться піти на компроміс. Від цього ви більше виграєте, ніж програєте.

Життєві уроки вже на порозі у деяких знаків зодіаку: про це розповіли астрологи у гороскопі.