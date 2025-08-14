Сьогодні краще зосередити свою увагу на майбутньому. Астрологи підказують, що правильні думки допоможуть налагодити життя.

Яким буде цей день для усіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі від LifeStyle 24.

Важливо Кому пік метеорного потоку Персеїди принесе щастя

Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 серпня для Овнів

Приготуйтесь до того, що сьогодні доведеться розчаровуватись. Ймовірно, причиною цього стане близький друг, тому спробуйте у цей день не дивитись на світ у рожевих окулярах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 серпня для Тельців

Об'єктивно оцінюйте ситуації, які пов'язані з роботою та побутом. Не сваріться з іншими людьми, а використайте можливість вийти на компроміс.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 серпня для Близнюків

Сьогодні забудьте про всі хитрощі та стратегії. Проявіть щирі емоції у спілкуванні з людьми, якщо не бажаєте опинитись у неприємній історії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 серпня для Раків

Деякі цікаві пропозиції матимуть на меті відкрити ваші таланти. Не бійтесь їх, адже це шанс вивести життя на новий рівень.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 14 серпня для Левів

Ранок почнеться із заряду енергії. Ви зможете тверезо оцінити свої можливості та взятись до справ, які принесуть бажаний результат.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 серпня для Дів

Деякі неприємності на роботі стануть причиною внутрішнього дискомфорту. Однак не впадайте у відчай, адже на вас чекає особливе знайомство, яке допоможе здійснити давню мрію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 серпня для Терезів

Виконуйте сьогодні ті завдання, які приносять задоволення. Однак уважніше ставтесь до своїх слів, адже ризикуєте розповісти чужий секрет.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 серпня для Скорпіонів

У Скорпіонів буде достатньо сил, щоб виконати поставлені завдання. Увечері подумайте над наступними кроками по кар'єрній драбині.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 серпня для Стрільців

Якщо отримаєте пропозицію якихось курсів, що обіцятимуть вам "золоті гори", то навіть не думайте на це погоджуватися. Усе через те, що в результаті отримаєте дірку від бублика.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 серпня для Козорогів

Козорогам усе вдаватиметься добре. А ввечері очікуйте на приємний сюрприз від близької людини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 серпня для Водоліїв

Водолії мають наздогнати згаяне. Не відтягуйте, адже на найближчих вихідних знову назбирається чимало завдань.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 серпня для Риб

День буде вдалим, однак не плануйте нічого важливого. Усі ризиковані справи перенесіть на наступний тиждень.

А чи знали ви, хто зі знаків зодіаку може опинитись в епіцентрі бурхливого роману.