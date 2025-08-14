Укр Рус
14 серпня, 05:00
3

На Овнів чекає глибоке розчарування: гороскоп на 14 серпня

Квітослава Туз
Основні тези
  • Гороскоп на 14 серпня пропонує детальний аналіз дня для кожного знаку зодіаку, зокрема звертає увагу на можливі розчарування для Овнів та шанси для інших знаків.
  • Особливу увагу привертає застереження Овнів щодо близьких друзів і пропозиції для Раків, які можуть виявити їхні таланти та змінити життя.

Сьогодні краще зосередити свою увагу на майбутньому. Астрологи підказують, що правильні думки допоможуть налагодити життя.

Яким буде цей день для усіх знаків зодіаку, читайте у гороскопі від LifeStyle 24

Гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 серпня для Овнів

Приготуйтесь до того, що сьогодні доведеться розчаровуватись. Ймовірно, причиною цього стане близький друг, тому спробуйте у цей день не дивитись на світ у рожевих окулярах.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 серпня для Тельців

Об'єктивно оцінюйте ситуації, які пов'язані з роботою та побутом. Не сваріться з іншими людьми, а використайте можливість вийти на компроміс.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 серпня для Близнюків

Сьогодні забудьте про всі хитрощі та стратегії. Проявіть щирі емоції у спілкуванні з людьми, якщо не бажаєте опинитись у неприємній історії.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 серпня для Раків

Деякі цікаві пропозиції матимуть на меті відкрити ваші таланти. Не бійтесь їх, адже це шанс вивести життя на новий рівень.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 14 серпня для Левів

Ранок почнеться із заряду енергії. Ви зможете тверезо оцінити свої можливості та взятись до справ, які принесуть бажаний результат.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 14 серпня для Дів

Деякі неприємності на роботі стануть причиною внутрішнього дискомфорту. Однак не впадайте у відчай, адже на вас чекає особливе знайомство, яке допоможе здійснити давню мрію.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 серпня для Терезів

Виконуйте сьогодні ті завдання, які приносять задоволення. Однак уважніше ставтесь до своїх слів, адже ризикуєте розповісти чужий секрет.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 серпня для Скорпіонів

У Скорпіонів буде достатньо сил, щоб виконати поставлені завдання. Увечері подумайте над наступними кроками по кар'єрній драбині.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 серпня для Стрільців

Якщо отримаєте пропозицію якихось курсів, що обіцятимуть вам "золоті гори", то навіть не думайте на це погоджуватися. Усе через те, що в результаті отримаєте дірку від бублика.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 серпня для Козорогів

Козорогам усе вдаватиметься добре. А ввечері очікуйте на приємний сюрприз від близької людини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 серпня для Водоліїв

Водолії мають наздогнати згаяне. Не відтягуйте, адже на найближчих вихідних знову назбирається чимало завдань.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 серпня для Риб

День буде вдалим, однак не плануйте нічого важливого. Усі ризиковані справи перенесіть на наступний тиждень.

