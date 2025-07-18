Терезам треба стримати негативні емоції: гороскоп на 18 липня

Усім знакам було б корисно подумати над тим, як досягти успіху у найближчому майбутньому. Кінець тижня деколи може стати початком великого етапу.

Заручіться підтримкою найближчих людей, адже тільки вони найкраще вас розуміють, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Кому зі знаків зодіаку ретроградний Меркурій принесе нещастя

Гороскоп на 18 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 18 липня для Овнів

Танці, спорт чи довга прогулянка – це те, що потребує організм Овнів. Не відмовляйте собі в таких активностях.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 18 липня для Тельців

Вільний час проведіть у компанії близьких друзів. А важлива новина, яку отримаєте несподівано, підніме вам настрій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 18 липня для Близнюків

Більше часу приділіть роботі. Спробуйте до кінця дня розв'язати більшість завдань, щоб вихідні провести без тривожних думок, що щось не встигли зробити.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 18 липня для Раків

Уважніше ставтесь до тих бажань, які постійно відкладаєте. Можливо, настав час дій, а не очікувань.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 18 липня для Левів

У Левів буде результативний день. Керівництво підтримає усі ваші ініціативи, тому сміливо йдіть до своїх мрій.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 18 липня для Дів

Діви мають попрацювати над старими образами й взяти свої емоції під контроль. Пробачте своїм кривдникам і крокуйте вперед до щасливих моментів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 18 липня для Терезів

Терезам рекомендовано тримати себе в руках. Не треба випускати на поверхню негативні емоції на інших людей.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 18 липня для Скорпіонів

Кінець тижня подарує Скорпіонам висновки, до яких треба дослухатись, щоб не наламати дров з початком нового тижня. Уважно ставтесь до всіх деталей.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 18 липня для Стрільців

Надмірна говірливість допоможе Стрільцям підтримати хороший настрій у колективі. Деякі жарти запам'ятаються іншим надовго (у хорошому сенсі).

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 18 липня для Козорогів

Легка емоційна нестабільність може спробувати вибити Козорогів із колії. Не лякайтесь перепадів настрою, адже все це тимчасово.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 18 липня для Водоліїв

День буде бадьорим та активним. Можливо, Водоліям захочеться реалізувати чиюсь мрію.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 18 липня для Риб

Домашнім справам приділіть час уранці, а іншу частину – присвятіть собі й справам на роботі. Астрологи нагадають, що вам треба працювати над грамотним розподіленням таймінгу.

Добрі новини у ретроградний Меркурій чекають аж на три знаки зодіаку. Цим нехтувати точно не варто.