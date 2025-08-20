Сьогодні, 20 серпня, комусь може щастити трохи більше, комусь – менше. На вибір зірок астрологи повпливати не можуть.

Однак хвилюватись не варто, адже перше бачення може бути оманливим, пише LifeStyle 24.

Зверніть увагу 2 знаки зодіаку, яким не варто заздрити іншим – чому це важливо

Гороскоп на 20 серпня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 20 серпня для Овнів

Астрологи припускають, що краще життя почнеться тоді, коли зможете знайти гармонію з собою. Варто подумати над цим питанням.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 20 серпня для Тельців

Можливо, Тельцям варто оглянутись навколо. Є шанс, що ваше кохання вже давно перебуває поруч, але ви вперто намагаєтесь це ігнорувати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 20 серпня для Близнюків

Чим швидше забудете про минуле, тим щасливішим буде майбутнє. Не варто за собою тягнути те, що не має жодного сенсу.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 20 серпня для Раків

Є ризик, що Раки сьогодні зіштовхнуться із фінансовим розчаруванням. Астрологи кажуть, що чорна смуга буде тимчасовою, але ігнорувати її не можна.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 20 серпня для Левів

Самотнім представникам зорі пророкують романтичну зустріч. Усі деталі вони тримають на замку, тому доведеться набратись трохи терпіння.

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на 20 серпня для Дів

Діви сьогодні можуть вирушити на шопінг. Та перед покупкою чогось дорогого, краще порадитись з кимось із близьких.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 20 серпня для Терезів

Ймовірно, спілкування з близькими друзями піде Терезам на користь. Воно допоможе зняти внутрішню тривогу та втому.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 20 серпня для Скорпіонів

Сьогодні Скорпіони можуть потребувати духовного оновлення. Астрологи рекомендують приготуватись до деяких змін, адже Всесвіт захоче виконати бажання цього знака.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 20 серпня для Стрільців

Стрільці можуть бути прикладом для інших. Колеги братимуть з вас приклад, якщо проявите себе гідним лідером.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 20 серпня для Козорогів

Не опускайте рук, якщо не хочете втратити своє щастя. На сьогодні можете будувати грандіозні плани, адже невдач зорі не пророкують.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 20 серпня для Водоліїв

Водолії відчуватимуть себе дуже енергійними. Можливо, впевненість у власних силах приведе до цікавого та нового життєвого періоду.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 20 серпня для Риб

На Риб може навалитись втома, наче сніг на голову. Якщо таке станеться, то спробуйте дати собі час на відпочинок, щоб набратись сил.

Обережність ніколи не буде зайвою. Астрологи попередили, кому не можна нехтувати цим правилом.