У Левів буде прекрасний день: гороскоп на 22 лютого

Невідкладні справи зачекались, коли їх нарешті візьмуть у роботу. Всі, у кого висять такі "хвости", мають розпочати ранок із розв'язання термінових питань.

Навіть у законний вихідний не всім вдасться відпочити, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 22 лютого для Овнів

Краще не лізьте не у свої справи, якщо не хочете натрапити на шквал критики. Приділіть увагу побутовим питанням, що принесуть користь усій родині.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 22 лютого для Тельців

Справи, які вимагають високої концентрації, краще розв'язати в першій половині дня. Також не варто розраховувати на те, що вихідний пройде безтурботно та легко.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 22 лютого для Близнюків

Близнюкам необхідно розслабитись. Можливо, настав час відвідати спа-процедури, щоб насолодитись повноцінним відпочинком.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 22 лютого для Раків

Сьогодні не варто ставити перед собою серйозні починання. Краще займіться рутинними справами, як того вимагає субота.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 22 лютого для Левів

Леви, сьогодні зірки на вашій стороні. Гарний настрій та цікаві можливості супроводжуватимуть упродовж дня. На вечір слід відмовитись від важкої їжі, а натомість зайнятись фізичними вправами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 22 лютого для Дів

Якщо запропонують поїхати у відрядження, то сміливо погоджуйтесь. На вас чекають грандіозні перспективи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 22 лютого для Терезів

На жаль, сьогодні доведеться багато працювати. Шопінг краще перенести на інший день, адже часу на нього точно забракне.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 22 лютого для Скорпіонів

Скорпіонів сьогодні може образити будь-яке слово. Астрологи не виключають, що день завершиться зі слізьми на очах, однак це тимчасовий етап. Уже завтра все буде зовсім інакше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 22 лютого для Стрільців

Стрільцям треба подумати про себе. Настав час записатись у зал, на курси або почати шукати нове хобі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 22 лютого для Козорогів

Організуйте сюрприз коханій людині. Вечеря при свічках, оригінальне побачення чи символічний подарунок стануть вагомим вкладом у ваші стосунки.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 22 лютого для Водоліїв

Сьогодні Водолії отримають те, на що заслужили. Астрологи кажуть, що це буде кармічна відповідь за скоєні вчинки.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 22 лютого для Риб

Приготуйте смачну вечерю чи обід, оберіть гарний фільм для перегляду та проведіть час наодинці з собою. Це допоможе відкинути зайві думки й додасть впевненості у собі.