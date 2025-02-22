Навіть у законний вихідний не всім вдасться відпочити, пише LifeStyle24.
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Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп на 22 лютого для Овнів
Краще не лізьте не у свої справи, якщо не хочете натрапити на шквал критики. Приділіть увагу побутовим питанням, що принесуть користь усій родині.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп на 22 лютого для Тельців
Справи, які вимагають високої концентрації, краще розв'язати в першій половині дня. Також не варто розраховувати на те, що вихідний пройде безтурботно та легко.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп на 22 лютого для Близнюків
Близнюкам необхідно розслабитись. Можливо, настав час відвідати спа-процедури, щоб насолодитись повноцінним відпочинком.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп на 22 лютого для Раків
Сьогодні не варто ставити перед собою серйозні починання. Краще займіться рутинними справами, як того вимагає субота.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп на 22 лютого для Левів
Леви, сьогодні зірки на вашій стороні. Гарний настрій та цікаві можливості супроводжуватимуть упродовж дня. На вечір слід відмовитись від важкої їжі, а натомість зайнятись фізичними вправами.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп на 22 лютого для Дів
Якщо запропонують поїхати у відрядження, то сміливо погоджуйтесь. На вас чекають грандіозні перспективи.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп на 22 лютого для Терезів
На жаль, сьогодні доведеться багато працювати. Шопінг краще перенести на інший день, адже часу на нього точно забракне.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп на 22 лютого для Скорпіонів
Скорпіонів сьогодні може образити будь-яке слово. Астрологи не виключають, що день завершиться зі слізьми на очах, однак це тимчасовий етап. Уже завтра все буде зовсім інакше.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп на 22 лютого для Стрільців
Стрільцям треба подумати про себе. Настав час записатись у зал, на курси або почати шукати нове хобі.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп на 22 лютого для Козорогів
Організуйте сюрприз коханій людині. Вечеря при свічках, оригінальне побачення чи символічний подарунок стануть вагомим вкладом у ваші стосунки.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп на 22 лютого для Водоліїв
Сьогодні Водолії отримають те, на що заслужили. Астрологи кажуть, що це буде кармічна відповідь за скоєні вчинки.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп на 22 лютого для Риб
Приготуйте смачну вечерю чи обід, оберіть гарний фільм для перегляду і проведіть час наодинці з собою. Це допоможе відкинути зайві думки й додасть впевненості у собі.