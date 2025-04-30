Терезам прогнозують погані наслідки: гороскоп на 30 квітня

Сьогодні краще завершити старі справи, ніж братись за нові. Варто запам'ятати, що важливими є якість, а не кількість.

Кожен є будівельником власного життя, однак деколи зірки вносять свої корективи, пише LifeStyle24.

Важливо Хто зі знаків зодіаку у травні наважиться прийняти доленосне рішення

Гороскоп на 30 квітня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 30 квітня для Овнів

Не ігноруйте потреб організму. Якщо самопочуття бажає кращого, то варто відмовитись від надмірних фізичних навантажень. Однак на легкі фізичні вправи варто звернути увагу.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 30 квітня для Тельців

Проявіть щедрість і щирість до близьких людей. На вечір відмовтесь від важкої їжі, якщо дбаєте про свій організм.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 30 квітня для Близнюків

Сьогодні будьте чесними з собою. Щоб розібратись з деякими думками, вируште на прогулянку. Оминайте скупчення людей та дотримуйтесь відповідної дистанції.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 30 квітня для Раків

У Раків фінансові справи будуть на першому місці. Спробуйте розв'язати питання, яке ніяк не виходить вам із голови.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 30 квітня для Левів

У Левів буде шанс показати себе з кращої сторони. Близькі друзі підтримають ваші починання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 30 квітня для Дів

Сьогодні не найкращий час для розваг і відпочинку. Та й самі Діви не захочуть критично марнувати час, який можуть витратити на більш корисні справи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 30 квітня для Терезів

Впертість й переоцінка власних можливостей можуть стати серйозною проблемою на сьогодні. Крім того, якщо бажаєте уникнути поганих наслідків, то утримайтесь від прогулянок на вулиці.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 30 квітня для Скорпіонів

Через неуважність і розгубленість відчуватимете злість на самих себе. Не варто картатись за невдачі, це всього лиш досвід.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 30 квітня для Стрільців

Усе, що запланували раніше, доробіть до кінця дня. На пізніше заплануйте справи, які не потребуватимуть особливих інтелектуальних зусиль.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 30 квітня для Козорогів

У Козорогів буде простий та гармонійний день. Вас огорне відчуття задоволення щодо виконаної роботи, тож решта часу проведете за відпочинком. Це піде на користь.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 30 квітня для Водоліїв

У Водоліїв назбиралось чимало справ, однак панікувати точно не варто. Виконуйте все потрохи й поступово вас огортатиме почуття задоволення від проробленої роботи.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 30 квітня для Риб

У Риб з'явиться бажання відстояти власні кордони. Астрологи рекомендують користуватись цим у доречних ситуаціях.

Для когось травень виявиться доволі складним місяцем. Буде декілька випробувань, які треба пройти.