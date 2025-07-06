На Дів чекають побутові проблеми: гороскоп на 6 липня

Неділя ідеально підходить для того, щоб робити те, що приносить задоволення. Власні потреби мають бути на першому місці.

Можливо, комусь треба провести час у компанії або віддати перевагу тиші, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 6 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 6 липня для Овнів

Самотність пригнічує Овнів, тому варто проявити більше комунікації навіть з малознайомими людьми. Сьогодні вдасться змінити думку про людину зі свого оточення, але чи буде це рух у позитивну сторону – питання відкрите.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 6 липня для Тельців

Зірки дають "зелене світло" на відпочинок сьогодні. Поїздка за місто чи у гори принесе багато яскравих вражень.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 6 липня для Близнюків

Близнюкам треба подумати над тим, як завтра розпочати розмову з керівництвом про підвищення зарплати. Добре продумуйте аргументи, які впливатимуть на рішення.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 6 липня для Раків

Можливо, Ракам захочеться змінити свою кваліфікацію. Але так чи інакше, за цю ідею треба братись з понеділка, а неділю варто присвятити відпочинку.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 6 липня для Левів

На Левів чекають зміни в особистому житті. Від пропозиції, яка зранку прийде на мобільний телефон, неможливо буде відмовитись.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 6 липня для Дів

Приготуйтесь розв'язувати сьогодні чимало побутових питань. Щоб полегшити ситуацію, спершу розплануйте кожен крок, а тоді беріться до справ.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 6 липня для Терезів

Тривожність переслідує Терези, адже останнім часом вони хвилюються за будь-яку дурницю. Така поведінка негативно відобразиться на самопочутті, якщо вчасно не взяти себе в руки.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 6 липня для Скорпіонів

Відкладіть усе складне на завтра. Сьогодні віддайте перевагу спокою та спільному проводженню часу з коханою людиною.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 6 липня для Стрільців

У Стрільців виникнуть певні фінансові труднощі, однак до кінця дня їх вдасться подолати. Не засмучуйтесь, адже це не та проблема, через яку варто побиватись.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 6 липня для Козорогів

Неділя для Козорогів пройде максимально спокійно. Зірки сприятимуть хорошим подіям у житті, тому можна просто розслабитись і отримувати задоволення від літа.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 6 липня для Водоліїв

Водоліям варто пошукати нове хобі. Друзі захочуть вам допомогти, тому можете сміливо приймати їхні пропозиції.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 6 липня для Риб

Риби проведуть неділю так, як того бажала їхня душа – у спокої та гармонії. Ваш піднесений настрій заряджатиме інших на хороші емоції.

Гірка правда – це не вирок, а можливість подивитись на ситуацію тверезо. Декому доведеться нарешті зняти ті "рожеві окуляри".