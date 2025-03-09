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lifestyle 24 Гороскоп У Риб буде не надто вдалий день: гороскоп на 9 березня
9 березня, 05:00
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У Риб буде не надто вдалий день: гороскоп на 9 березня

Квітослава Туз

Дні летять зі швидкістю світла, тому астрологи спішать якнайшвидше розповісти про все, що підготували зірки. Розставте правильні акценти на день, щоб встигнути все, що запланували.

Якщо бачите, що можете з чимось не впоратись, то спробуйте розподілити обов'язки, пише LifeStyle24.

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Гороскоп на 9 березня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 9 березня для Овнів

Овнам навіть не доведеться шукати приводів для радості, адже день і так буде хорошим. Крім того, самотнім представникам цього знака зодіаку прогнозують дуже цікаве знайомство.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 9 березня для Тельців

Тельців оточуватиме гармонія. Будь-які справи даватимуться легко, а те, що не давало спокійно спати, нарешті піде з вашого життя.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 9 березня для Близнюків

Є ймовірність, що виникне позаштатна ситуація, яка потребуватиме від Близнюків прояву професійних здібностей. Доведеться докласти чимало зусиль.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 9 березня для Раків

Ракам доведеться витрати багато часу та ресурсів, щоб розв'язати проблеми інших людей. Спробуйте не брати все близько до серця й не забувайте про власні пріоритети.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 9 березня для Левів

Зранку складіть план на тиждень. Після обіду поїдьте на шопінг, а ввечері організуйте смачну вечерю.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 9 березня для Дів

Присвятіть день родинному відпочинку. Зберіть сім'ю та поїдьте кудись на відпочинок. Це допоможе налагодити взаємозв'язок між усіма.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 9 березня для Терезів

Терези можуть очікувати на приємну новину, яка змінить їхнє життя. Зміни будуть важливими та доленосними.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 9 березня для Скорпіонів

Астрологи прописали Скорпіонам лінивий відпочинок. Сьогодні також варто налагодити стосунки з коханою людиною, адже останнім часом відчувається напруга у спілкуванні.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 9 березня для Стрільців

У другій половині вихідного дня керівництво нагадає про борг у вигляді невідпрацьованих годин. Ймовірно, відпочинок доведеться замінити роботою.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 9 березня для Козорогів

У Козорогів можуть виникнути проблеми у спілкуванні з близькими людьми. Ба більше, така ситуація загрожує конфліктом зі старшими членами родини.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 9 березня для Водоліїв

У Водоліїв буде емоційний день. Увечері відчуєте, що перебуваєте на межі, а занепад сил дасть про себе знати.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 9 березня для Риб

Рибам не рекомендовано братись за нові завдання, адже все точно піде коту під хвіст. Краще провести активний день з родиною, щоб набратись сил перед початком робочого тижня.