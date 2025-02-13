Гороскоп сумісності – хто стане вашою ідеальною парою на День святого Валентина
Завтра, 14 лютого, настане День святого Валентина. Саме час дізнатися, хто може стати вашою ідеальною другою половинкою на це романтичне свято.
Астрологи вже розповіли про сумісність усіх знаків зодіаку в коханні, пише LifeStyle24.
Цікаво Техніка, одяг чи емоції: що подарувати кожному знаку зодіаку, щоб точно їх вразити
Гороскоп на сумісність для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп для Овнів
Пристрасний і сміливий Овен знайде споріднену душу в такому ж енергійному Леві чи авантюрному Стрільці. Ці стосунки будуть сповнені емоцій та спонтанних пригод.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп для Тельців
Вони цінують стабільність і комфорт. Діви підтримають їх у будь-якій ситуації, а ніжні Раки подарують тепло та щирість, яких Телець потребує.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп для Близнюків
Близнюкам ніколи не буде нудно з Терезами чи Водоліями. Разом вони створять союз, наповнений спілкуванням, сміхом і несподіваними відкриттями.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
Емоційні Раки знайдуть підтримку в Скорпіонах, які розділять з ними глибокі почуття. А Тельці подарують їм стабільність і відчуття безпеки.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп для Левів
Леви полюбляють бути в центрі уваги, і Овни це цінують. Терези ж принесуть їм гармонію та баланс у життя.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп для Дів
Практичні Діви чудово знаходять спільну мову з такими ж раціональними Козерогами чи надійними Тельцями. Їхній союз – це про впевненість і гармонію.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп для Терезів
Вони ідеально підходять Близнюкам, адже разом вони створюють легкі, невимушені стосунки. Водночас Водолій додасть у життя Терезів креативності й нових ідей.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп для Скорпіонів
Скорпіони – глибокі й пристрасні натури. Вони знайдуть розуміння у Рибах, а Раки стануть для них надійною опорою.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп для Стрільців
Стрільці обожнюють пригоди та свободу. Разом з Левами та Водоліями вони зможуть мандрувати світом, досліджуючи все нове й цікаве.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козорогів
Козороги цінують порядок і стабільність. Діви підтримають їх у прагненні досягати мети, а Тельці додадуть у їхнє життя затишок і тепло.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп для Водоліїв
Водолії – креативні й нестандартні, а тому з Близнюками чи Терезами вони завжди знайдуть щось цікаве, чим можна здивувати одне одного.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп для Риб
Мрійливі Риби знаходять спільну мову з емоційними Раками та пристрасними Скорпіонами. Ці стосунки завжди будуть сповнені глибоких почуттів і романтики.