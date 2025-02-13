Астрологи вже розповіли про сумісність усіх знаків зодіаку в коханні, пише LifeStyle24.
Цікаво Техніка, одяг чи емоції: що подарувати кожному знаку зодіаку, щоб точно їх вразити
Гороскоп на сумісність для всіх знаків зодіаку
Овен (21 березня – 20 квітня)
Гороскоп для Овнів
Пристрасний і сміливий Овен знайде споріднену душу в такому ж енергійному Леві чи авантюрному Стрільці. Ці стосунки будуть сповнені емоцій та спонтанних пригод.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Гороскоп для Тельців
Вони цінують стабільність і комфорт. Діви підтримають їх у будь-якій ситуації, а ніжні Раки подарують тепло та щирість, яких Телець потребує.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Гороскоп для Близнюків
Близнюкам ніколи не буде нудно з Терезами чи Водоліями. Разом вони створять союз, наповнений спілкуванням, сміхом і несподіваними відкриттями.
Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп для Раків
Емоційні Раки знайдуть підтримку в Скорпіонах, які розділять з ними глибокі почуття. А Тельці подарують їм стабільність і відчуття безпеки.
Лев (23 липня – 22 серпня)
Гороскоп для Левів
Леви полюбляють бути в центрі уваги, і Овни це цінують. Терези ж принесуть їм гармонію та баланс у життя.
Діва (23 серпня – 22 вересня)
Гороскоп для Дів
Практичні Діви чудово знаходять спільну мову з такими ж раціональними Козерогами чи надійними Тельцями. Їхній союз – це про впевненість і гармонію.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп для Терезів
Вони ідеально підходять Близнюкам, адже разом вони створюють легкі, невимушені стосунки. Водночас Водолій додасть у життя Терезів креативності й нових ідей.
Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп для Скорпіонів
Скорпіони – глибокі й пристрасні натури. Вони знайдуть розуміння у Рибах, а Раки стануть для них надійною опорою.
Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп для Стрільців
Стрільці обожнюють пригоди та свободу. Разом з Левами та Водоліями вони зможуть мандрувати світом, досліджуючи все нове й цікаве.
Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп для Козорогів
Козороги цінують порядок і стабільність. Діви підтримають їх у прагненні досягати мети, а Тельці додадуть у їхнє життя затишок і тепло.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Гороскоп для Водоліїв
Водолії – креативні й нестандартні, а тому з Близнюками чи Терезами вони завжди знайдуть щось цікаве, чим можна здивувати одне одного.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Гороскоп для Риб
Мрійливі Риби знаходять спільну мову з емоційними Раками та пристрасними Скорпіонами. Ці стосунки завжди будуть сповнені глибоких почуттів і романтики.