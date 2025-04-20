Назустріч пригодам: 2 знаки зодіаку, яким у травні треба піти у відпустку

Для когось травень може стати критичною точкою втоми та емоційного вигорання. Астрологи рекомендують дати собі паузу, змінити атмосферу й просто відпочити.

Стрілець та Козоріг, щоб знову стати ефективними та натхненними, треба взяти термінову паузу. Відпустка – це інвестиція у внутрішню рівновагу, пише LifeStyle24.

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Стрілець

У Стрільців зовсім скоро настане момент, коли вони скажуть собі "досить". У травні цей знак зодіаку відчує, що втрачає контроль або просто більше не отримує задоволення від буденних речей. Відпустка – це не розкіш, а необхідність. Астрологи кажуть, що ідеальним варіантом було б поєднати релакс з оздоровленням або поїздкою у нове та цікаве місце.

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Козоріг

Козороги звикли працювати без зупинок, однак у травні ця стратегія може дати збій. Цей знак зодіаку може почати дратуватись через дрібниці, на роботі все частіше виникатимуть конфлікти, а все це буде наслідком фізичної та емоційної втоми. Життя прямо натякає, що час вимкнути ноутбук й вирушити кудись, де не працює інтернет. Астрологи рекомендують побути наодинці або провести час із родичами – природа, тиша та відсутність дедлайнів допоможуть відновити витрачений ресурс.

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Для когось травень може стати ще й сльозливим місяцем. Уже відомі причини такої поведінки.