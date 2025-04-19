Близнюки та Терези, сльози – це не слабкість. З їхньою допомогою можна очиститись і відкрити серце до чогось нового, пише LifeStyle24.

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Близнюки

У травні Близнюки можуть зіштовхнутись з внутрішніми конфліктами, ностальгією та незрозумілим смутком. Особливо болісно даватимуться зміни у стосунках або розчарування у близьких людях. У цьому випадку сльози стануть способом очищення душі, тому важливо дати собі простір для проживання емоцій.

Гороскоп для Близнюків

Терези

У травні цьому знаку зодіаку буде складно залишатись байдужими до подій навколо. Проблеми друзів чи рідних або ж чужі історії можуть їх глибоко зачепити. Також з'являться душевні сумніви щодо власного призначення або місця у стосунках. Треба постаратись берегти своє емоційне здоров'я.

Гороскоп для Терезів

На жаль, дехто знаходиться за крок від того, що друга половинка може піти на зраду. Астрологи дали відповідь у любовному гороскопі про кого йдеться.