Близнецы и Весы, слезы – это не слабость. С их помощью можно очиститься и открыть сердце к чему-то новому, пишет LifeStyle24.

Читайте также Козерогов ждет серьезный прорыв: гороскоп на 19 апреля

Близнецы

В мае Близнецы могут столкнуться с внутренними конфликтами, ностальгией и непонятной грустью. Особенно болезненно будут даваться изменения в отношениях или разочарование в близких людях. В этом случае слезы станут способом очищения души, поэтому важно дать себе пространство для проживания эмоций.

Гороскоп для Близнецов

Весы

В мае этому знаку зодиака будет сложно оставаться равнодушными к событиям вокруг. Проблемы друзей или родных или чужие истории могут их глубоко задеть. Также появятся душевные сомнения относительно собственного предназначения или места в отношениях. Надо постараться беречь свое эмоциональное здоровье.

Гороскоп для Весов

К сожалению, некоторые находится в шаге от того, что вторая половинка может пойти на измену. Астрологи дали ответ в любовном гороскопе о ком идет речь.