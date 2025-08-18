Астрологічний прогноз на цей тиждень не надто оптимістичний для деяких знаків. На них чекають затримки у справах, непорозуміння з оточенням та неприємні сюрпризи.

Близнюки, Діва та Водолій, цей тиждень стане випробуванням на терпіння та стресостійкість. Однак такі події варто сприймати як досвід, а не катастрофу, пише LifeStyle24.

Важливо Попередження для Левів – тримайте язик за зубами: гороскоп на 18 серпня

Близнюки

Тиждень принесе хаос у справах. Можливі зриви домовленостей та непередбачувані зміни. Щоб уникнути серйозних помилок, треба тричі перевіряти інформацію і не довірять жодним чуткам.

Гороскоп для Близнюків

Діва

Занадто високі очікування можуть зіграти злий жарт. Деякі проєкти не принесуть бажаного результату, а критика з боку колег чи близьких може дуже сильно засмутити. Зараз точно не час для проривів, а для обережності.

Гороскоп для Дів

Водолій

Може з'явитись відчуття, що все йде не так, як задумано. Астрологи прогнозують конфлікти через дрібниці та розчарування у людях. Краще уникати важливих рішень і зберігати дистанцію у суперечках.

Гороскоп для Водоліїв

Крім того, будуть ще й ті, кого розчарують найрідніші люди вже незабаром.