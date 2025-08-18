Якщо хочете себе вберегти, то спішіть дізнатись, що приготували зірки на сьогодні саме для вас, пише LifeStyle 24.

Гороскоп на 18 серпня для всіх знаків зодіаку

Гороскоп для Овнів

Гороскоп на 18 серпня для Овнів

Контролюйте свої слова та дії, адже ненароком можете образити близьких людей. Ввечері дещо підведе самопочуття, тому краще проведіть час на свіжому повітрі, щоб повернути сили.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп на 18 серпня для Тельців

Погані новини можуть зіпсувати настрій на весь день. Подумайте, хто з вашого оточення приносить у життя суцільний негатив. Можливо, з такими персонами варто попрощатись.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп на 18 серпня для Близнюків

Більше часу намагайтесь приділити найближчим людям. Ваші робочі будні позбавили радостей життя.

Гороскоп для Раків

Гороскоп на 18 серпня для Раків

Нічого сьогодні не бійтесь і сміливо висловлюйте свою думку. Ранок може видатись напруженим, але потім усе зміниться.

Гороскоп для Левів

Гороскоп на 18 серпня для Левів

Не розповідайте друзям і знайомим про свої плани. Усі секрети та бажання тримайте під сімома замками. Якщо не дослухаєтесь до поради, то потрапите у ворожу пастку.

Гороскоп для Дів

Гороскоп на 18 серпня для Дів

Ранок почнеться з низки важливих проєктів, тому часу на відпочинок просто не буде. Астрологи рекомендують виконати найважливіший пласт роботи саме сьогодні.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп на 18 серпня для Терезів

Нарешті Терези відчують, що невдачі перестали їх переслідувати. Зорі рекомендують внести у своє життя різноманіття – спробуйте кожного дня хвалити себе за пророблену роботу, смачний сніданок чи прибирання у квартирі.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп на 18 серпня для Скорпіонів

Від Скорпіонів потребуватимуть їхніх лідерських та організаторських якостей. Сьогодні у вас є шанс вийти на потужний результат.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп на 18 серпня для Стрільців

Сьогодні щось трапиться зі Стрільцями, адже від самого ранку вони будуть провокаторами конфліктів. Астрологи наполегливо рекомендують змінити на декілька годин середовище, щоб не наламати дров.

Гороскоп для Козорогів

Гороскоп на 18 серпня для Козорогів

Козороги перевершать самих себе. Вони не тільки заряджатимуть на позитив інших людей, а й виконають чимало важливих завдань.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп на 18 серпня для Водоліїв

Водоліям треба розв'язати питання з домашніми справами. Складіть собі чіткий план дій, можливо, це допоможе прискорити процес.

Гороскоп для Риб

Гороскоп на 18 серпня для Риб

Відмовтесь від запланованих поїздок, а проведіть час з близькими. Їм дуже бракує вашої уваги.

