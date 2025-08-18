Если хотите себя уберечь, то спешите узнать, что приготовили звезды на сегодня именно для вас, пишет LifeStyle 24.

Гороскоп на 18 августа для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на 18 августа для Овнов

Контролируйте свои слова и действия, ведь ненароком можете обидеть близких людей. Вечером несколько подведет самочувствие, поэтому лучше проведите время на свежем воздухе, чтобы вернуть силы.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на 18 августа для Тельцов

Плохие новости могут испортить настроение на весь день. Подумайте, кто из вашего окружения приносит в жизнь сплошной негатив. Возможно, с такими персонами стоит попрощаться.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на 18 августа для Близнецов

Больше времени старайтесь уделить самым близким людям. Ваши рабочие будни лишили радостей жизни.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на 18 августа для Раков

Ничего сегодня не бойтесь и смело высказывайте свое мнение. Утро может показаться напряженным, но потом все изменится.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на 18 августа для Львов

Не рассказывайте друзьям и знакомым о своих планах. Все секреты и желания держите под семью замками. Если не прислушаетесь к совету, то попадете во вражескую ловушку.

Гороскоп для Дев

Гороскоп на 18 августа для Дев

Утро начнется с ряда важных проектов, поэтому времени на отдых просто не будет. Астрологи рекомендуют выполнить самый важный пласт работы именно сегодня.

Гороскоп для Весов

Гороскоп на 18 августа для Весов

Наконец-то Весы почувствуют, что неудачи перестали их преследовать. Звезды рекомендуют внести в свою жизнь разнообразие – попробуйте каждый день хвалить себя за проделанную работу, вкусный завтрак или уборку в квартире.

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на 18 августа для Скорпионов

От Скорпионов потребуют их лидерских и организаторских качеств. Сегодня у вас есть шанс выйти на мощный результат.

Гороскоп для Стрельцов

Гороскоп на 18 августа для Стрельцов

Сегодня что-то случится со Стрельцами, ведь с самого утра они будут провокаторами конфликтов. Астрологи настоятельно рекомендуют сменить на несколько часов среду, чтобы не наломать дров.

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на 18 августа для Козерогов

Козероги превзойдут самих себя. Они не только будут заряжать на позитив других людей, но и выполнят немало важных задач.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на 18 августа для Водолеев

Водолеям надо решить вопрос с домашними делами. Составьте себе четкий план действий, возможно, это поможет ускорить процесс.

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на 18 августа для Рыб

Откажитесь от запланированных поездок, а проведите время с близкими. Им очень не хватает вашего внимания.

