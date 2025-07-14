3 знаки зодіаку, яким не варто боятися робити перший крок

Для декого настав час покласти край сумнівам і зробити той самий перший крок – у коханні, роботі чи важливій розмові. Доля знає, що має бути прихильною.

Близнюки, Лев і Риби, усе, що віддаляє вас від бажаного – лише один сміливий крок, пише LifeStyle24.

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Близнюки

Цей знак зодіаку відомий своєю здатністю до комунікації, але іноді йому бракує рішучості в особистому житті. Прийшов час проявити ініціативу – перший крок принесе легкість, нові знайомства або несподівані перспективи.

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Лев

Упевненість Левів – їхня головна сила. Саме зараз той момент, коли варто перестати очікувати й перейти до дій. Якщо цей знак надумає зробити перший крок – освідчення чи якийсь новий проєкт – зірки його підтримають.

Гороскоп для Левів

Риби

Хоч Риби й дуже сором'язливі, однак цього разу інтуїція підкаже їм правильний момент. Не варто боятись зізнатись у своїх почуттях або подати заявку на омріяну роботу – саме зараз м'якість може перетворитись на силу.

Гороскоп для Риб

Ми навіть не здогадуємось, що наші вороги чекають на можливість створити нам проблеми. Найближчим часом варто остерігатись таких людей.