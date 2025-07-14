З яких емоцій розпочнете цей тиждень, таким він і буде упродовж наступних семи днів, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу Це важливо: 2 знаки зодіаку, яким в липні варто остерігатися ворогів

Гороскоп на 14 липня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на 14 липня для Овнів

Овнам пощастить, адже не буде ніяких проблем. Сьогодні вдасться знайти відповіді на складні питання.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на 14 липня для Тельців

Не починайте з понеділка нових справ, адже так тільки ускладните собі життя. Більше відпочивайте та плануйте майбутнє.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на 14 липня для Близнюків

Сьогодні обережність має бути на першому місці. На жаль, день буде не вельми вдалий, що негативно вплине на настрій та самопочуття.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на 14 липня для Раків

Сьогодні вдалий день для планування майбутніх поїздок. Можливо, навіть вийде зробити перший крок до мрії.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на 14 липня для Левів

Приділіть увагу тим людям, яких називали наставниками. Щира розмова подарує гарний настрій.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на 14 липня для Дів

Ймовірно, Діви захочуть дещо змінити у своїй домівці. Однак вибирайте такі варіанти, які не потребуватимуть значного вкладу грошей.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на 14 липня для Терезів

Від чутливості до дрібниць залежатиме самопочуття та успіх у поточних справах. Уважніше прислухайтесь до своєї інтуїції.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на 14 липня для Скорпіонів

Не прагніть різких змін чи активного проводження часу з давніми друзями. Зараз для цього не найкращий час.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на 14 липня для Стрільців

У Стрільців буде чимало робочих справ, які назбирались за вихідні. До обіду постарайтесь впоратись хоча б з найменшою частиною.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на 14 липня для Козорогів

Козорогам зірки прогнозують покупку, про яку не варто розповідати іншим. Спробуйте радощі тримати при собі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на 14 липня для Водоліїв

Водолії опиняться на самоті. Можливо, зросте внутрішня вразливість, а також з'являться сумніви щодо фінансового становища. Запитайте поради у близьких людей.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 14 липня для Риб

Якщо сьогодні буде гарна погода, то спробуйте взяти ще один вихідний, щоб провести день на свіжому повітрі. Вам це дуже необхідно.

Удача у серпні – це неабияке везіння. І вже відомо, хто у списку щасливців.