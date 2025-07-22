З ними краще перевіряти всю інформацію: 3 найбрехливіші знаки зодіаку

Варто зрозуміти, що у цьому контексті йдеться не про те, що названі знаки брешуть при кожній розмові. Просто вони часто схиляються до маніпуляцій, приховування правди або адаптивної поведінки.

Близнюки, Скорпіон і Риби, ви найбільш майстерні у тонкому мистецтві приховуванні правди, пише LifeStyle24.

До теми Астрологи розповіли про 3 знаки зодіаку, яких найбільше недооцінюють

Близнюки

Цей знак може збрехати не тому, що має погані наміри, а, тому що любить грати з правдою. Близнюки швидко орієнтуються у ситуації, перебільшують або прикрашають реальність – іноді навіть не помічають, як "правда" трохи змінилась.

Гороскоп для Близнюків

Скорпіон

Скорпіони рідко брешуть відкрито, але можуть приховувати правду, маніпулювати фактами або вести подвійну гру – особливо якщо не довіряють співрозмовнику. Їхня "брехня" – частина внутрішньої гри, де все має свій сенс.

Гороскоп для Скорпіонів

Риби

Цей знак може викручуватись, уникати прямих відповідей або навіть несвідомо брехати, лиш би не "поранити" інших або не стикатись з жорстокою реальністю. Брехня Риб – це спроба захистити себе або когось, а не бажання ввести в оману.

Гороскоп для Риб

Подарунки, а ще й неочікувані, це привід для хорошого настрою. Комусь навіть пощастить з реалізацією мрії.