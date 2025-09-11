Усі ми часто прикрашаємо реальність або уникаємо правди, однак деякі знаки мають справжній "талант" до брехні. Вони можуть обманювати несвідомо, щоб бути кращими, уникати конфліктів або просто зробити певну історію цікавішою.

Близнюки та Риби, ваша неправда рідко буває злою, швидше – це спроба зробити життя яскравішим або уникнути болючих тем, пише LifeStyle 24.

Важливо На Риб чекають фінансові труднощі: гороскоп на 11 вересня

Близнюки

Цей знак зодіаку дуже швидкий на слово, що іноді сам губиться у своїх версіях. Близнюки можуть збрехати не зі злості, а щоб прикрасити розповідь чи уникнути нудних пояснень. Їхня брехня часто легка й "ігрова", але час від часу вводить оточення в оману.

Гороскоп для Близнюків

Риби

Мрійливі Риби часто створюють власний світ, де правда й вигадка тісно переплітаються. Вони можуть говорити неправду, щоб не образити когось або сховатись від суворої реальності. Їхня брехня зазвичай м'яка та романтизована, однак це не скасовує факту обману.

Гороскоп для Риб

Нещодавно астрологи розповіли про те, наскільки важливо деяким знакам навчитись відпускати минуле заради щасливого теперішнього.