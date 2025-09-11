Все мы часто приукрашиваем реальность или избегаем правды, однако некоторые знаки имеют настоящий "талант" ко лжи. Они могут обманывать бессознательно, чтобы быть лучше, избегать конфликтов или просто сделать определенную историю более интересной.

Близнецы и Рыбы, ваша ложь редко бывает злой, скорее – это попытка сделать жизнь ярче или избежать болезненных тем, пишет LifeStyle 24.

Важно Рыб ждут финансовые трудности: гороскоп на 11 сентября

Близнецы

Этот знак зодиака очень быстрый на слово, что иногда сам теряется в своих версиях. Близнецы могут соврать не со злости, а чтобы украсить рассказ или избежать скучных объяснений. Их ложь часто легкая и "игровая", но время от времени вводит окружающих в заблуждение.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Мечтательные Рыбы часто создают собственный мир, где правда и вымысел тесно переплетаются. Они могут говорить неправду, чтобы не обидеть кого-то или спрятаться от суровой реальности. Их ложь обычно мягкая и романтизированная, однако это не отменяет факта обмана.

Гороскоп для Рыб

Недавно астрологи рассказали о том, насколько важно некоторым знакам научиться отпускать прошлое ради счастливого настоящего.