Близнецы и Рыбы, ваша ложь редко бывает злой, скорее – это попытка сделать жизнь ярче или избежать болезненных тем, пишет LifeStyle 24.
Близнецы
Этот знак зодиака очень быстрый на слово, что иногда сам теряется в своих версиях. Близнецы могут соврать не со злости, а чтобы украсить рассказ или избежать скучных объяснений. Их ложь часто легкая и "игровая", но время от времени вводит окружающих в заблуждение.
Рыбы
Мечтательные Рыбы часто создают собственный мир, где правда и вымысел тесно переплетаются. Они могут говорить неправду, чтобы не обидеть кого-то или спрятаться от суровой реальности. Их ложь обычно мягкая и романтизированная, однако это не отменяет факта обмана.
