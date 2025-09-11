Близнецы и Рыбы, ваша ложь редко бывает злой, скорее – это попытка сделать жизнь ярче или избежать болезненных тем, пишет LifeStyle 24.

Близнецы

Этот знак зодиака очень быстрый на слово, что иногда сам теряется в своих версиях. Близнецы могут соврать не со злости, а чтобы украсить рассказ или избежать скучных объяснений. Их ложь часто легкая и "игровая", но время от времени вводит окружающих в заблуждение.

Гороскоп для Близнецов

Рыбы

Мечтательные Рыбы часто создают собственный мир, где правда и вымысел тесно переплетаются. Они могут говорить неправду, чтобы не обидеть кого-то или спрятаться от суровой реальности. Их ложь обычно мягкая и романтизированная, однако это не отменяет факта обмана.

Гороскоп для Рыб

