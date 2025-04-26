Чергове випробування – 2 знаки зодіаку, які втомилися від помилок

Астрологи переконані, що є час вчитися, а є час помилятись. У травні дехто зі знаків зодіаку зрозуміє, що цикл розчарувань досягнув межі.

Діва та Скорпіон, травень стане для вас моментом глибокого очищення. Це точно не кінець, а новий старт, пише LifeStyle24.

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Діва

Цей знак зодіаку довго аналізує свої вчинки, зважує кожен крок і дуже боїться помилок. Однак надмірний контроль і страх втрати призводить до того, що часто ці помилки стаються. Уже невдовзі Діви можуть відчути втому від постійного самозвинувачення. Але водночас вони зрозуміють, що не варто прагнути ідеалу, достатньо просто бути чесним.

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Скорпіон

Внутрішні кризи є частими гостями у житті Скорпіонів. Вони їх і загартовують, і виснажують. Невдовзі прийде усвідомлення, що настав час припинити повторювати старі сценарії – особливо в коханні та довірі. Помилки зроблено, тому зараз час вибудовувати нову реальність.

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Хтось уже може планувати літню відпустку, адже астрологи прогнозують незабутній відпочинок.