Фруктовий гороскоп: дізнавайтесь, який плід найкраще підходить кожному знаку зодіаку

Астрологи кажуть, що навіть фрукти можуть резонувати з енергіями знаків зодіаку. Вони підкреслюють переваги, балансують енергію і впливають на настрій та здоров'я.

Навіть звичайний фрукт може стати маленьким оберегом або джерелом енергії, якщо правильно його обрати, пише LifeStyle24.

Не пропустіть Уже відомо про 2 знаки зодіаку, для яких цей тиждень стане щасливим

Фруктовий гороскоп для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп для Овнів

Овен – енергійний знак. Йому найкраще підходить гранат, який підкреслює силу, очищає кров і підвищує витривалість.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп для Тельців

Найкраще Тельцям підходить груша. Цей фрукт символізує спокій та солодкість життя, що допомагає розслабитись й отримати задоволення.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп для Близнюків

Цьому жвавому знаку зодіаку підходить апельсин. Він заряджає енергією, покращує настрій та стимулює мозкову активність.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп для Раків

Найкращим варіантом для Раків буде диня. Цей фрукт допомагає гідратувати організм й підтримує кишково-шлунковий тракт.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп для Левів

Манго називають "королем фруктів". Він не просто відповідає "царській" натурі Левів, а ще й додає сили та збагачує організм вітамінами.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп для Дів

Яблуко – ідеальний фрукт для Дів. Він очищує організм, балансує й зміцнює здоров'я.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп для Терезів

Терези – це гармонійний та витончений знак. А виноград уособлює естетику, кохання й соціальність цього знака зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп для Скорпіонів

Чорниця позитивно впливає на зір, нервову систему та імунітет. А це є важливим пунктом для прискіпливих Скорпіонів.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп для Стрільців

Стрілець – це доволі енергійний знак зодіаку. Йому підходить ананас, адже він тонізує, очищає та стає супутником у пригодах.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп для Козорогів

Астрологи кажуть, що слива підтримує роботу травлення, а також має стриманий, але насичений смак, як сам Козоріг.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп для Водоліїв

А ідеальним варіантом для Водоліїв є ківі. Цей фрукт яскравий, кислуватий та оригінальний – ідеально відображає характер названого знака зодіаку.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп для Риб

Кавун дарує легкість та солодку мрійливість, яка притаманна Рибам. У літній період варто віддавати перевагу саме цьому плоду.

Астрологи назвали пари знаків зодіаку, які є протилежностями, але не можуть жити одне без одного.